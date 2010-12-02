В Винницкой области от переохлаждення погибла женщина

В Винницкой области один человек погиб и один - госпитализирован в тяжелом состоянии в результате переохлаждения.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Винницкой области.

В частности, в хирургическое отделение Барской центральной районной больницы доставлен 38-летний житель села Маньковцы. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения, избитый и без одежды, был найден вблизи его дома. Состояние пострадавшего медики оценивают как тяжелое.

Также в Козятинскую центральную районную больницу была доставлена неизвестная женщина с диагнозом «переохлаждение тела». Она была найдена на ул. Довженко в Казятине, у ограды Казятинского птицекомбината. В больнице женщина умерла. Сотрудники Казятинского райотдела милиции устанавливают личность пострадавшей.