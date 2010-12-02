23-летний младший сержант в шутку наставил пистолет на напарника

Следствие полагает, что гибель двух милиционеров вечером 27 ноября на железнодорожной станции Шостка произошла из-за неосторожного обращения одного из погибших с оружием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель прокурора Сумской области Сергей КУЛИНИЧ.

Этой же версии придерживается и прокурор Конотопской транспортной прокуратуры Александр АЛТУХОВ.

«Главная версия - это то, что один из сотрудников наряда неосторожно обращался с табельным оружием, вследствие чего смертельно травмировал своего напарника. И после этого, поняв, что случилось, он покончил жизнь самоубийством», - отметил А.АЛТУХОВ.

По словам С.КУЛИНИЧА, около 22.30 в субботу, 27 ноября, в Шосткинский горрайотдел милиции поступило сообщение о том, что в районе железнодорожного вокзала обнаружены трупы двух сотрудников милиции. Позже было установлено, что эти два сотрудника милиции работали в милиции при Юго-Западной железной дороге и были прикомандированы в Конотопский линейный отдел милиции при Юго-Западной железной дороге.

Около 19.30 они прибыли электричкой из Конотопа в Шостку и согласно своим служебным обязанностям должны были охранять порядок на территории железнодорожного вокзала станции «Шостка».

«Что произошло - выясняем, но, по свидетельству очевидцев, около 22.20 со стороны помещения линейного пункта милиции на станции Шостка прозвучал выстрел», - сообщил С.КУЛИНИЧ.

По его словам, на расстоянии люди видели двух сотрудников милиции. Согласно показаниям шести свидетелей, 23-летний младший сержант играл пистолетом, загнал патрон в патронник, а магазин вытащил, в шутку наставил пистолет на сотрудника и нажал на курок. При звуке выстрела один из них упал, а другой наклонился над ним и, стоя на коленях, пытался оказать первую медицинскую помощь: искусственное дыхание, вентиляцию легких. Затем попросил подбежавших людей вызвать машину «скорой» и приказал всем отойти.

«Затем достал из кобуры табельное оружие и пытался сделать выстрел себе в висок. Мы потом выяснили, что в этом пистолете не было магазина с патронами. Затем он достал магазин, вставил в пистолет и выстрелил себе в правый висок», - отметил прокурор.

По словам С.КУЛИНИЧА, при осмотре у двух милиционеров обнаружены сквозные ранения: у первого – ранение, повредившее сердце и оба легких, а у второго, который осуществил суицид, - ранение головы с повреждением мозга.

«Данных, которые бы свидетельствовали о том, что между ними возник конфликт, пока нет», - сказал С.КУЛИНИЧ.

По его словам, коллеги погибших уверяют, что конфликтов между ребятами не было. Они служили вместе больше года, дружили. Сослуживцы рассказывают, что один из погибших думал покупать машину, а другой собирался жениться.

По факту убийства милиционера в городе Шостка межрайонный прокурор возбудил уголовное дело по ч.1 ст.115 («убийство») Уголовного кодекса Украины.

Следствие устанавливает все обстоятельства трагедии.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября на железнодорожном вокзале в Шостке один из патрульных милиционеров застрелил другого, а затем застрелился сам.