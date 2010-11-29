Бойцы МЧС спасли парня из шахты неработающего лифта в доме

В Горловке Донецкой области бойцы МЧС спасли парня, упавшего в шахту неработающего лифта многоэтажного дома.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, нынешней ночью в Центрально-Городском районе Горловки бойцы МЧС предоставили помощь по подъему мужчины, 1988 года рождения, из шахты лифта. Он по неосторожности упал с четвертого этажа девятиэтажного дома на лифтовую кабину между первым и вторым этажами. В областном управлении МЧС уточнили, что в данном доме лифт не работает уже свыше 20 лет.

Спасатели с помощью шанцевого инструмента демонтировали кирпичную кладку дверей лифта на втором этаже и изъяли пострадавшего, которого передали врачам «скорой помощи».