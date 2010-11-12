Придворные политические обозреватели Тимошенко выдают анекдоты за свежую аналитику

Провал Тимошенко на двух последних выборах заставил ее сменить тактику. Однако вместо того, чтобы, наконец-таки, противопоставить ненавистной им власти мощную альтернативу, «на арену» был выпущен некто Тарас Кузьо.

Этот придворный политический обозреватель Юлии Тимошенко выдал настоящий «шедевр» аналитической мысли.

Ссылаясь на некие «источники», Тарас Кузьо поведал украинскому обществу о конфликтной ситуации, якобы возникшей между Виктором Януковичем и Ринатом Ахметовым на почве несовпадения взглядов на распределение 3% от годовых оборотов украинских предприятий.

И все бы ничего. Глядишь, кто-то бы и поверил этому, если бы мы не жили в век информации. И вот за очень короткое время неравнодушными пользователями Интернета был обнаружен первоисточник сенсационного «откровения» Тараса Кузьо. Им оказался… анекдот (!), опубликованный месяцем ранее на одном из известных политических Интернет-форумов.

Конечно, можно было бы просто посмеяться над неуклюжей попыткой «Юлиного политолога» скомпрометировать ее политических оппонентов, да и забыть об этом инциденте. Если бы не одно «но». Дело в том, что господин Кузьо, помимо обслуживания Тимошенко, является еще и профессором нескольких уважаемых западных университетов, которые, не подозревая ничего плохого, получают информацию об украинской политике от своего изобретательного коллеги Кузьо. И которые вполне могут повлиять своим авторитетом на формирование негативных представлений о Главе украинского государства на Западе, где, естественно, не знакомы с отечественным Интернет-фольклором.

Поэтому я считаю нужным подсказать Кузьо другие способы добывания внутренней информации о власти. Пусть возьмет на вооружение мощный пласт анекдотов «о Вовочке». Надеюсь, профессорский состав западных университетов даст надлежащую оценку новым «аналитическим материалам» от Тараса Кузьо.

Орест Муц, народный депутат от Партии регионов