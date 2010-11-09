Азаров: ...и у нас будет из Вены до Львова прекрасная автострада
Австрию заинтересовало предложение, озвученное украинской стороной, относительно совместного строительства дороги от Львова до Чопа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.
«Мне кажется, оно принято позитивно», – сказал он.
При этом Н.АЗАРОВ отметил, что украинская сторона также предложила Австрии выступить с инициативой рассмотрения транспортных вопросов в Европейском Союзе.
Он подчеркнул, что строительство дороги от Львова до Чопа может быть напрямую связано с планируемым развитием европейских транспортных коридоров.
Как сообщал УНИАН, на Венском экономическом форуме премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обратился к представителям правительства Австрии с предложением совместно простроить дорогу от Львова до Чопа. При этом он предложил вариант участия в строительстве дороги украинского и австрийского капитала в пропорции 50 на 50.
«Мы готовы на 50% профинансировать это дело. И у нас будет из Вены до Львова прекрасная автострада», – сказал Н.АЗАРОВ.
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Украина также призывает Австрию более активно реализовывать дунайские инициативы.
Как передает корреспондент УНИАН, с таким заявлением премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выступил на Венском экономическом форуме, на котором также присутствовал Федеральный канцлер Австрийской Республики Варнер ФАЙМАНН.
«Мы заинтересованы в развитии дунайской инициативы и, соответственно, призываем правительство Австрии более активно вместе с нами и другими придунайскими странами реализовывать эти проекты», - сказал Н.АЗАРОВ.
Стратегия Европейского Союза для Дунайского региона является определяющей для преодоления разницы в уровне развития в этом регионе, как заявил об этом в понедельник президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу, выступая на региональном саммите в Бухаресте.
Он заявил, что в Дунайском регионе до сих пор сохраняется значительная разница в уровне развития.
Стратегия, которую ЕС должно официально принять где-то в следующем году, сама по себе не предусматривает выделения средств на ее воплощение, замечает Радио Свобода. Но Баррозу заявил, что в ЕС должны предоставить на нее 95 миллиардов евро для стран региона на срок до 2013 года.