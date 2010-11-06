Сезон охоты начнется на Ровенщине

Сезон охоты на диких копытных животных в Ровенской области стартует 7 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, начало сезона охоты, в соответствии с распоряжением главы облгосадминистрации Василия БЕРТАША, перенесли на эту дату в связи с оживлением грибного сезона и желанием областной власти предотвратить несчастные случаи в лесу.

Всего в области действует 71 охотничье хозяйство, официально зарегистрировано более 13 тысяч охотников, из которых активно охотятся 8 тысяч человек. Причем больше, чем в двух третях случаев, охотники охотятся на диких копытных животных в лесах коллективно.

Как отметил главный специалист областного управления лесного и охотничьего хозяйства Владимир ЯКИМЧУК, охотникам необходимо иметь при себе соответствующие удостоверения, ежегодную контрольную карточку, разрешение из органов внутренних дел на право пользования огнестрельным оружием и лицензию от пользователя охотничьих угодий.