Эксперты увидели, что рынок автокредитования оживает

Количество банков, которые кредитуют покупку авто, увеличилось до 30 против 20-22 весной, сообщает еженедельник «Комментарии:».

Как отмечает издание, эта статистика не охватывает мелких и средних банков, которые дают автокредиты, но не рекламируют эту услугу.

Еще одно подтверждение оживления рынка – показатели продаж. По данным группы AUTO-Consulting, за год доля проданных в кредит авто увеличилась вдвое - с 5,6 до 12,6%.

Главная причина роста - смягчение условий автокредитования. В частности, за последние три-четыре месяца средние ставки на автокредиты снизились на 3–5% - с 21-25 до 18-20% годовых в гривне. По оценкам банкиров, чаще всего в кредит покупают авто среднего и бюджетного ценовых сегментов. В следующем году эксперты прогнозируют восстановление рынка кредитования автомобилей с пробегом, отмечают «Комментарии:».