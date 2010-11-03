Янукович откроет объездные дороги вокруг Луганска и Донецка

Сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ совершит рабочую поездку в Луганскую и Донецкую области.

Как сообщает официальное Интернет-представительство Президента, в ходе поездки глава государства примет участие в торжественном открытии объездной автомобильной дороги вокруг Луганска.

Также В.ЯНУКОВИЧ посетит Луганский областной лицей с усиленной военно-физической подготовкой им. Героев Молодой гвардии.

Планируется, что глава государства примет участие в торжественном открытии 3-й очереди объездной автомобильной дороги вокруг Донецка.