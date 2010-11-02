13-летний мальчик по неосторожности заколол себя ножом
16:10, 02 ноября 2010Разное
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Трагедия в Полтавской области
В Миргороде Полтавской области по неосторожности 13-летний мальчик заколол себя ножом.
Об этом журналистам сообщили в ОСО УМВД Украины в Полтавской области.
По их данным, в Миргороде недалеко от берега реки Хорол у своих домов играли дети. 13-летний ученик 8-го класса местной школы, вместе со своим 12-летним товарищем бегали с ножом в руках и вырезали из лозы для игры стрелы. По неосторожности, 13-летний подросток споткнулся. Падая вниз, мальчик грудной клеткой упал на клинок своего ножа.
От полученного колото-резаного ранения ребенок умер на месте.
Факт смерти констатировали работники скорой помощи.
Сейчас по данному факту сотрудники милиции проводят проверку.
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