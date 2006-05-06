Про полураздетых дам и украинскую ментальность

Весна, девицы торжествуя, торопятся себя раздеть. Я уже вижу, как женские журналы проводят исследование модных магазинов на предмет очень прозрачных кофто-юбочек, декольте и стрингов…На улицах Киева уже прогуливаются лучшие в Европе девушки, юбки которых скорее напоминают широкий пояс. А я с грустью вспоминаю свое полугодичное пребывание в Европе, стильную, неброскую и с невыпирающей сексапильностью одежду австриек и швейцарок и думаю, что за последние годы ментальность наших красавиц практически не изменилась. Период полового созревания, как и более поздние периоды наших девушек характеризуются их четкой установкой «посильнее себя раздеть» и «повыгоднее себя предложить». Я не имею ввиду проституцию, работницы секс-индустрии обязаны выглядеть так, как выглядят, хотя, насколько мне известно, те из них, что стоят подороже и одеты поцеломудреннее. Я говорю о манере наших девушек одеваться. Как-то в Одессе мой брат, указав на красотку в откровенно прозрачном платье, под которым просматривалось все, что хочешь, сказал: «Видишь? Это не проституция, но это тем не менее проституция». Она хочет получить или богатого мужа или богатого покровителя. Район, в котором она живет – не слишком престижен, и она не слишком богата, но вот так, прогуливаясь по улице, можно и обратить чей-то достойный взгляд. В нашем патриархальном обществе девушки очень рано начинают хотеть замуж, это – бесспорно, и само желание по себе не стыдно. И все эти раздевания не более, чем поиск партнера, который по ее мнению очень даже может стать ее мужем. Предвижу громкое возмущение барышень: ни в коем случае, мы одеваемся так для себя. И могу ответить на это своим десятилетней давности студенческим исследованием. ( В университете у нас был спецкурс социологии, к которому я тогда очень серьезно отнеслась). Для получения зачета нам нужно было провести маленькое исследование. Я выбрала тему мини-юбок, признаюсь, что при всем своем несовершенстве, я тогда тоже предпочитала носить короткое. Опросив три сотни студентов «мужского полу», и подсчитав результаты, я получила вполне прогнозируемый результат. Цифр точно не помню, но процентов восемьдесят парней считали, что девушки носят короткое исключительно для того, чтобы «зацепить мужика». Там были и другие вопросы, типа позволяете ли вы носить короткое своей девушке, как была одета ваша девушка и жена, когда вы обратили на нее внимание и все такое. Но главный ответ: мужчины думают, что, мини–юбки и другие откровенные штуки барышни одевают для них. И барышни, позволю заметить, знают, что мужчины так думают.

Но к вопросу о замужестве… Почему в Европе одеты по-другому? Не будем все сваливать на их развитую и нашу недоразвитую легкую промышленность и моду. Но мне кажется, что западные девчонки даже с пирсингом и голым животиком выглядят иначе, чем наши, одетые также. Вид европеек почему-то не говорит «срочно ищу мужа», а вид наших говорит именно это. Может потому, что настрой европеек другой: заняться чем-то, что по жизни нравится, преуспеть в этом, а если по ходу встретиться кто-то с кем нравиться жить, то выйти замуж. Одежда для них больше чем для нас – способ самовыражения, а не рыболовецкий крючок. У нас уже вроде бы десять лет капитализма, и для студенток открываются колоссальные возможности. Да только среди моих знакомых, добрый десяток женщин, которые вырвались из своих депрессивных городков и сейчас или преподают в европейских вузах, или создали свои бизнеса, или просто успешные и высокооплачиваемые менеджеры. Получить приличную работу даже в областном центре, где при разумном распределении денег хватит «на кольца и браслеты, шляпки и жакеты» тоже вполне реально. Но нашим девушкам кажется, что вот оно счастье, еще одно полуголое платье, и оно будет твое. Оказывается ли счастье на самом деле близко? Я не знаю, мои подруги сплошь или в джинсах иди в деловых костюмах. А пока я с незлой иронией любуюсь красотой весеннего Киева и ее жительниц.

Лена Мигачева