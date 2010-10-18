Водитель «Москвича» наехал на светофор и задержал 6 поездов

На переезде Донецкой железной повреждение водителем легкового автомобиля светофора привело к задержке движения шести поездов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой железной дороги, инцидент произошел 17 октября на перегоне Артемовск-2 - Курдюмовка на переезде без дежурного. Водитель автомобиля «Москвич» не справился с управлением, съехал с проезжей части, совершил наезд на автогужевой светофор данного переезда. В результате инцидента произошло повреждение устройств переездной сигнализации (мачты светофора, фундамента, светодиодной головки, переездного звонка).

Из-за повреждения устройств была выведена из строя сигнализация поездных светофоров автоблокировки, являющейся заградительной по отношению к переезду.

Данное происшествие привело к задержке шести пригородных и грузовых поездов в среднем на 1 час 12 минут. Ущерб Донецкой железной превысил 27 тыс. грн., говорится в сообщении.

При расследовании обстоятельств транспортного происшествия совместно с представителями ГАИ установлено, что переездная сигнализация находилась в исправном состоянии, дорожное покрытие и дорожная разметка отвечали необходимым требованиям.

Донецкая железная в очередной раз призывает водителей автотранспорта соблюдать правила дорожного движения и не рисковать своей жизнью, жизнью пассажиров и железнодорожников.