После YES бизнес-элита соберется в Трускавце

Десятый Международный экономический форум «Трансграничное сотрудничество. Взгляд в будущее» предполагает собрать серьезное представительство как со стороны украинской власти, так и со стороны западных партнеров, что свидетельствует о серьезном внимании европейских инвесторов и значительных перспективах ряда локальных трансграничных проектов.

Об этом заявил директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА в комментарии, переданном агентству УНИАН.

По мнению эксперта, украинская власть демонстрирует готовность к увеличению инвестиционного потока из Европы, и, одновременно с этим, декларирует приверженность курсу евроинтеграции.

«Серьезное представительство на форуме в Ялте (YES) и экономический форум в Трускавце демонстрируют именно эти тенденции. Однако, если YES в Ялте более нацелен на обсуждение тенденций в макроэкономике, то 7-8 октября в Трускавце политическая и бизнес-элита, скорее всего, будут обсуждать вполне конкретные проекты. Именно поэтому модераторами и кураторами форума выступят и вице-премьер, отвечающий за Евро-2012, и губернатор Львовской области и действующий министр транспорта», - отметил В.БАЛА.

По его мнению, форум в Трускавце «по минимуму» будут обсуждать условия кредитования Украины со стороны МВФ, а больше внимания уделят конкретным трансграничным бизнес-проектам. «Это то мероприятие, которое является принципиально важным не только в контексте проведения Евро-2012, но и для привлечения серьезных инвестиций в региональные проекты. Поэтому для губернатора Львовщины Василия ГОРБАЛЯ как экономиста-международника предстоящий форум может стать площадкой для реализации серьезных инвестпроектов во Львовской области», - считает В.БАЛА.