В приграничных с Польшей районах ФРГ участились угоны автомобилей

В приграничных с Польшей районах Бранденбурга за последний год число угонов автомобилей возросло на 30 процентов, сообщает Лента.ру со ссылкой на агентство DAPD. Раскрываемость таких преступлений составляет... 20 процентов.

За первые восемь месяцев 2010 года было угнано 396 автомобилей, а за аналогичный период 2009 года - 289 автомобилей. Между тем с января по август 2007 года - последнего года, после которого был отменен контроль на границе с Польшей, - число угонов равнялось 126-ти.

Угонщики, как правило, работают на крупные международные преступные группировки и очень хорошо оснащены технически. Украденная машина зачастую переправляется через границу в Польшу еще до того, как ее хозяин заметит пропажу и заявит об угоне.

В этой связи глава полиции Франкфурта-на-Одере заявил о планах создания единого координационного центра для трех оперативных групп, действующих в Бранденбурге и занимающихся расследованием угонов. Такой центр должен повысить раскрываемость преступлений и помочь в предотвращении угонов. Кроме того, введенный в марте режим выборочных проверок машин, показавшихся подозрительными, в 30-километровой пограничной полосе, будут продлен еще на несколько месяцев.

Он также настаивает на более тесном взаимодействии немецких и польских правоохранительных органов. По его словам, ФРГ и Польша представляют собой важный транзитный коридор, по которому угнанные в Европе машины направляются на восток. В настоящее время из-за различий в законодательстве двух стран создание совместных польско-немецких групп по борьбе с угонщиками затруднено.