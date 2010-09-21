В ДТП в Одесской области пострадали 11 человек
08:59, 21 сентября 2010Разное
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Daewoo столкнулся с маршруткой
Поблизости с. Удобное Одесской области на 60 км. автодороги Одесса- Рени водитель легкового авто "Daewoo Nexia" выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным микроавтобусом "Mercedes-benz"
Как сообщает пресс-служба МЧС, в результате ДТП 11 людей госпитализировали с травмами разной тяжести. На месте аварии работала оперативная группа Главного управления МЧС в Одесской области.
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