В двух ДТП с маршрутками погиб один и ранено около 20 человек

В результате столкновения маршрутного такси «Мерседес» и легкового автомобиля Daewoo Nexia, которое произошло сегодня на 61 км аватотрассы «Одесса-Рени», три пассажира получили ранения средней степени, 9 человек – травмы и ушибы.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе областного управления Госавтоинспекции, «пострадавших доставлено в больницу, угрозы их жизни нет».

По предварительной оценке, виновник ДТП - 19-летний водитель Daewoo Nexia, который, двигаясь из Татарбунар, отвлекся от управления автомобилем, выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшемся навстречу маршрутным такси. От удара маршрутка перевернулась, в момент столкновения в ее салоне находилось 18 человек.

Второе ДТП произошло сегодня на окраине Одессы: при въезде на Ивановский путепровод микроавтобус "ГАЗель" столкнулся с грузовиком MAN, вследствие чего один человек погиб, несколько пассажиров травмированы, серьезно поврежден кузов маршрутки.

По словам представителя пресс-службы облГАИ Елены ЯКОВЧУК, «пострадавшие госпитализированы, подробности аварии инспекторами ГАИ уточняются и документируются.