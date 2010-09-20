Цекало открыл ресторан в центре Москвы

Шоумен Александр Цекало в центре Москвы открыл ресторан итальянской кухни. По словам друзей, Цекало уже давно мечтал податься в рестораторы, но воплотить мечту удалось только сейчас.

На открытие заведения пришли друзья шоумена - Сергей Светлаков, Иван Ургант, Евгений Плющенко и Яна Рудковская, Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Гостей угощали спагетти с креветками и фисташками, рыбными и мясными блюдами.

Кстати, шеф-повар ресторана — коренной флорентиец, замечает газета Сегодня.