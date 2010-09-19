В Глухове Януковича и Медведева «радостно» встречал ряженый офицер НКВД

В тот самый день, когда министр обороны Ежель в командировке в Крыму, смахивая скупую мужскую слезу, потребовал переобуть солдатика, у которого прохудились сапоги (телеканал “Интер» показал, что потребовал)… В тот самый день, когда председатель СБУ Валерий Хорошковский перед кинокамерами перебирал длинными пальцами с красивыми ногтями очень секретные бумаги, рассказывал, что эти самые бумаги содержат имена сотрудников СБУ 70-х годов и их хотел украсть историк Забилый... (Надо позвонить Забилому и спросить, правда, ли что он хотел раскрыть имена сексотов, и если да, то что именно он хотел с ними потом сделать – убить или съесть)… В тот самый день президенты двух «процветающих» и сливающихся в стратегическом экстазе стран решили принять участи в автошоу...

Почему бы ради дружбы не отметить сто лет со дня автопробега Санкт-Петербург – Москва – Киев, время есть, бюджет практически «бездефицитный», а в деньгах парни не ограничены. Зачем нашему лидеру украинская унылая действительность, если можно весело «повисеть» с няней Викой и Димой Маликовым (пробег двух лидеров сопровождала звездная тусовка), а потом поболтать с российским коллегой и показать, что не лыком шитый, и у него тоже есть раритетная «Победа», не простая, а шоколадного цвета. Виктор Янукович и Дмитрий Медведев выехали из з Брянской области и через 40 км заехали на центральную площадь уже украинского райцентра Глухов. Во сколько обошелся тюнинг автомобиля украинскому лидеру, журналисты не выясняли. Равно как не выясняли, сколько стоила сама пиар-акция. Самолеты, приезд официальных делегаций, ремонт дороги. Ну а российские журналисты, в свою очередь, таким уже давно не интересуются.

А теперь легкие впечатления, от телеинтерпретации события российскими телеканалами. Во время проезда по российской территории Медведев встречался с ветеранами РФ. И тут вот и смех, и грех… Я понимаю, что перед пробегом по деревням маршрута следования проехались люди из российской Администрации президента, пошустрили, ветеранов подготовили. Поэтому когда ветераны в камеру благодарят президента Медведева за простоту и говорят, что «их щека хранит тепло его щеки, после того, как он 9 мая прикоснулся к ним в Кремле», - это звучит искренне. Но когда они при этом дарят ему сувенир – хрустальную дорогую «державу», невольно думаешь, сколько же им пришлось переплавить хрустальных люстр и сложить своих пенсий, чтобы сделать на заказ такой подарок ихнему президенту. Конечно, это по-русски, все пропьем, гармонь оставим – я сама такая. Но, надеюсь, что администрация Медведева хотя бы возместила расходы ветеранам на хрустальную державу.

Наибольшее умиление вызвал у меня въезд в украинский райцентр, в частности российского президента. «Людей-то сколько, – сказал Медведев, в салоне своей «Победы», оглядывая жиденькие ряды встречающих, позже он напишет про тысячи радостных глаз жителей Украины в своем твиттере . Журналист телеканала «Россия», снимавший это, бодренько рапортовал, что именно в этом городе был предан анафеме Мазепа и что хоть кое-кто и хотел его обелить, но не выйдет. Теперь стало понятно, почему пробег завершили именно в Глухове, чтобы вспомнить о Мазепе. (Журналист не стал углубляться и говорить, что митрополит Яворский, которого вынудили произнести церковное проклятье, на следующий день прозорливо написал о тех бедах, которые ждут Россию из-за безбожного царя Петра).

Но, возвращаясь к «радостным людям». Одну такую очень «радостную» глуховчанку записал тот же телеканал. Обладательница женского несколько пропитого баса, одетая по случаю в самый праздничный из своих халатов, радостно гундела в камеру телеканала «Россия», что «эти помаранчевые ее просто замахлевали». Колоритная тетенька, а главное – радостная. Что и говорить, Глухов недурственно закончил свою работу последней по маршруту следования потемкинской деревни. Кроме радостных людей, три часа простоявших в ожидании президентов, их отдельно встречал паренек в форме НКВД СССР. Специально залезла по сайтам и проверила, так и есть, это была форма НКВД – красный околыш и синяя фуражка. Вечный офицер НКВД – подарок украинскому президенту на украинской земле от организаторов акции. И достойное окончание перформенса…

Маша Мищенко