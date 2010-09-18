Герман попробовала заменить Януковича, но милиция помешала

Киевская милиция заявляет, что не препятствовала участникам акции по чествованию памяти Георгия Гонгадзе 16 сентября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МВД Украины г. Киеве, милиция действовала исключительно в рамках закона.

“16 сентября 2010 года, соответственно поданного заявления в КГГА, на Майдане Независимости с 11:30 начали собираться граждане для почтения памяти журналиста Г.Гонгадзе. В 19:25 150 граждан зажгли свечи и тротуарами улиц Институтской и Банковой перешли к заезду на территорию Администрации Президента Украины”, - отмечается в сообщении.

“Работниками УГО Украины, на основании п.3 ст.18 Закона Украины “О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц”, определено место осуществления режимных мероприятий на территории Администрации Президента по ограничению допуска граждан к охраняемому объекту. Учитывая вышесказанное, а также руководствуясь требованиями ст.10 данного Закона, работниками полка милиции специального назначения ГУ МВД Украины была обеспечена охрана общественного порядка на уровне домов №5-7 на ул. Банковой”, - объяснили в пресс-службе милицейского главка.

По их словам, участники акции провели аналогичный митинг по вышеуказанному адресу, во время которого с ними общался заместитель заведующего отдела Приемной Президента Украины Леонид СИВОБОРОД.

“Во время общения участники митинга не обращались с просьбой о предоставлении им возможности пройти непосредственно к помещению Администрации Президента. В митинге принимал участие народный депутат Украины Андрей ШЕВЧЕНКО. Проход народному депутату не ограничивался”, - заверили в главке.

“В 20:30 граждане, оставив зажженные свечи на проезжей части ул. Банковой, завершили акцию и разошлись”, - прибавили в пресс-службе.

Как сообщалось, некоторые интернет-издания распространили информацию о том, что столичная милиция препятствовала участникам акции памяти .

Заместитель главы администрации Анна ГЕРМАН в эфире 5-го канала назвала недопуск участников акции памяти Г.Гонгадзе 16 сентября к зданию администрации Президента "тупостью милицейских начальников".

"Это тупость милицейских начальников, и я убеждена, что за эту тупость они должны понести наказание. Я буду ставить этот вопрос в понедельник перед Президентом", - сказала она.

Чиновница сообщила, что в тот день Глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ поручил ей встретиться с участниками этой акции.

Начиная с 2005 года акции памяти Г.Гонгадзе проходили на крыльце администрации Президента.