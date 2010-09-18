Под Архангельском локомотив врезался в пассажирский поезд

Локомотив врезался в пассажирский состав на станции Обозерская Плесецкого района Архангельской области, восемь пассажиров пострадали, двое из них госпитализированы в больницы областного центра, передает РосБизнесКонсалтинг.

Во время стоянки поезда Москва-Северодвинск при смене локомотива произошла так называемая "жесткая сцепка". При этом многие пассажиры упали с полок, некоторые получили ушибы и травмы.

Предварительная причина - отказ тормозной системы локомотива. Ведется расследование.