Под Архангельском локомотив врезался в пассажирский поезд
00:14, 18 сентября 2010Разное
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Локомотив врезался в пассажирский состав на станции Обозерская Плесецкого района Архангельской области, восемь пассажиров пострадали, двое из них госпитализированы в больницы областного центра, передает РосБизнесКонсалтинг.
Во время стоянки поезда Москва-Северодвинск при смене локомотива произошла так называемая "жесткая сцепка". При этом многие пассажиры упали с полок, некоторые получили ушибы и травмы.
Предварительная причина - отказ тормозной системы локомотива. Ведется расследование.
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