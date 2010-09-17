Янукович о «Победе»: Медведев меня заразил

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что по примеру Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА стал сторонником ретро-автомобилей марки «Победа».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил после участия в одном из этапов международного автопробега, который проходит по маршруту Санкт-Петербург, – Москва – Киев.

«Я старый автомобилист», - сказал он.

В то же время, объясняя свой выбор марки автомобиля для участия в автопробеге, В.ЯНУКОВИЧ рассказал, что «мы не могли выбрать другую машину с Дмитрием Анатольевичем, потому что он меня заразил, когда я был у него в гостях».

«И все это было накануне празднования Дня Победы – юбилейного», - сказал Президент Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 сентября, В.ЯНУКОВИЧ и Д.МЕДВЕДЕВ приняли участие в международном автопробеге Санкт-Петербург – Москва – Киев. Главы государств присоединились к международному автопробегу сегодня в Брянской области РФ, откуда прибыли в город Глухов Сумской области. Каждый из них находился за рулем ретро-автомобиля “Победа”.

На территории РФ колонну возглавлял Д.МЕДВЕДЕВ, на территории Украины – В.ЯНУКОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ управлял ретро-автомобилем “Победа” коричневого цвета, с кузовом кабриолет.

Д.МЕДВЕДЕВ прибыл в Украину на классической белой “Победе”, которая является его собственностью.

На обоих автомобилях установлены номера с надписью “Дружба”.