«Миллиард, миллиард долларов США...»

На днях СМИ обнародовали информацию о затратах на прошедшую избирательную кампанию. Оказывается, более всего раскошелилась Партия регионов, потратившая 112 млн. 698 тыс. Блоку «Наша Украина» выборы обошлись в 74 млн. 96 тыс., Народный блок Литвина потратил 68 млн. 827 тыс., СПУ – 35 млн. 357 тыс. грн., «Оппозиционный блок НЕ ТАК!» - 34 млн. 588 тыс. грн. БЮТ выложил 13 млн. 500 тыс. грн., Коммунистическая партия Украины – 8 млн. 352 тыс. грн. В целом же, с учетом бюджетных средств, общая стоимость парламентских выборов составила 1 млрд. 100 млн. грн. Об этом заявил председатель ЦИК Ярослав Давыдович.

Интересно, что 126 млн. 853 тыс. грн., потраченных на кампанию, будет возвращено победителям. Ибо, по Закону, партии, которые преодолели трехпроцентный барьер, имеют право на возмещение. Партии регионов вернут 35 млн. грн., БЮТ – 13 млн. 500 тыс. грн., «Нашей Украине» - 35 млн. грн., СПУ – 35 млн. КПУ – 8 млн. 352 тыс. грн. Первое, что приходит на ум при прочтении этой информации, старая идиома: богатые становятся еще богаче, бедные – еще беднее. Ведь партии, которые не прошли в парламент, вообще ничего не получат. Но дело, конечно, не в политических неудачниках, не прошли в парламент, да и шут с ними. Поражает другое – количество средств, потраченных на игру в демократию.

Отметим, что сумма 1 млрд. 100 млн. грн. – «белая», то есть та, что была заявлена официально. Но чтобы узнать, сколько реально ушло на выборы, нужно эту цифру умножить в несколько раз. Ведь никакой Давыдович не никогда не скажет, как много денег ушло на агитаторов, райтеров, сколько заплачено за типографские услуги, за «серую» рекламу, артистов и т. д. Обзвонил несколько знакомых, работавших на различные политические силы на прошедших выборах. Говорят, чтобы узнать реальные затраты, цифру в 1 млрд. 100 млн. грн. можно смело умножить на четыре, что в равной степени касается практически всех партий.

Рубите тему, граждане? Украинские выборы, по грубым подсчетам, обошлись приблизительно в миллиард долларов США! Подумайте, что эти деньги пошли на горы макулатуры, которой за ночь заваливали ваши подъезды, на ежеминутную рекламу на ТВ, на биг-борды, на палатки, из-за которых невозможно было пройти по тротуарам, и что там еще. На всю эту суету ушло миллиард. Что ж, как поют «Запрещенные барабанщики» «Миллиард, миллиард долларов США…Миллиард, миллиард и жизнь будет хороша». Действительно, для кого-то она стала хороша, а кто-то после очередных выборов не может свести концы с концами, поскольку – заметили? - каждая украинская кампания заканчивается новыми витками инфляции.

Глупо как-то теперь говорить, что такую роскошь позволяет себе нищее, жалующееся на постоянную нехватку средств государство. Нелепо также мечтать: а хорошо было бы, если бы эти средства потратили на пенсионеров, строительство школ, дорог и больниц. Все равно те, кто раскошеливался на выборы, иного применения этих денег и не нашел бы. Капитал всегда стремится к экспансии, и ничего так не способствует этой самой экспансии, как обретение политической власти. В нашем случае это означает, что серьезно поучаствовать в выборах могут только те силы, что имеют огромные средства. А если ты еще и победитель, то «баблишко» отобьется. Мерзко это все и отвратительно, если честно. Отвратительны также «рыночные отношения», «либерализм», «демократия».

И еще. Черчилль говорил: «Демократия - это плохо, но лучшего еще никто не придумал". Но наши специалисты придумали. Это демократия на постсоветском пространстве, в том числе и в Украине.

Но есть в этом деле и приятные моменты. Так, ЦИК заявил, что политическая партия «Вперед, Украина» и Украинская национальная ассамблея вообще не финансировали своей избирательной кампании. Прослезились? Я тоже.

Антон Стеценков, анархо-коммунист