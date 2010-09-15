В ДТП в Хмельницкой области 2 человека погибли и 4 травмированы

Возле с. Карповцы Хмельницкого района Хмельницкой области на автотрассе Житомир - Черновцы вследствие столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека и 4 человека с травмами разных степеней тяжести госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, всего за сутки на территории страны зарегистрированы 102 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 23 человека и 125 – травмированы.