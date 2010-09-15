В ДТП в Хмельницкой области 2 человека погибли и 4 травмированы
09:29, 15 сентября 2010Разное
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Столкнулись две легковушки
Возле с. Карповцы Хмельницкого района Хмельницкой области на автотрассе Житомир - Черновцы вследствие столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека и 4 человека с травмами разных степеней тяжести госпитализированы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, всего за сутки на территории страны зарегистрированы 102 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 23 человека и 125 – травмированы.
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