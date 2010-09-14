Парламентарии стран Европы проведут в Москве Вторые Игры

С 16 по 20 сентября в Москве состоятся Вторые Игры парламентариев стран Европы при содействии Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, правительства Российской Федерации и мэрии Москвы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, в прошлом году сборная народных депутатов Украины заняла третье групповое место среди десяти команд-участниц.

По мнению многих участников, игры стали одним из шагов укрепления дружбы и развития новых форм межпарламентских связей.

В этом году принять участие в соревнованиях изъявили желание парламентарии из Хорватии, Венгрии, Беларуси, Болгарии, Латвии, Литвы, Сербии, России и других.

Соревнования состоятся в таких видах спорта: мини-футбол, теннис, настольный теннис, шахматы, гольф. Народные депутаты Украины примут участие во всех видах соревнований.

В состав украинской команды входят народные депутаты Украины: Павел КОСТЕНКО, Андрей КОЖЕМЯКИН, Юрий КОЛОЦЕЙ, Эльбрус ТЕДЕЕВ, Александр ЗАЦ и другие.

Координаты организаторов: Анастасия КОРОЛЕВА, тел.: +7 499 248 78 96 +7 916 832 9036

Факс: +7 499 248 78 96, e-mail: nastya@inbox.ru.