Европа, как смогла, пережила День смеха

В День смеха британская газета "Санди Телеграф" решила разыграть своих читателей, опубликовав материал о том, что правительство Великобритании планирует провести церемонию открытия и закрытия Олимпиады-2012 в Париже: чтобы снизить расходы, укрепить отношения, да и вообще у французов «прекрасные фейерверки». От Букингемского дворца, мол, официальных комментариев на этот счет пока не поступало, но если Сегулена Руаяль, чья фамилия переводится как "королевская", станет президентом Франции, то "на Олимпийских играх будет слишком много королев".

Шутить на 1 апреля в Великобритании очень популярно, как на бытовом уровне, так и на страницах газет, в теле- и радиопрограммах. Каждый пятый британец в этот день становится жертвой розыгрыша со стороны друзей.

А вот в Японии шутить на 1 апреля не принято, хотя последние 27 лет местные газеты заранее предупреждают земляков, чтобы держали ухо востро с иностранцами. В 1980 г. многие купились на предложение купить стрелки перешедшего на электронный циферблат Биг Бена.

Голландские СМИ соревнуются в остроумии. Вещающее на зарубежные страны Радио Нидерланд поведало, что в Европейском союзе разрабатывается единый стандартный размер презервативов, который должен будет подходить для всех.

Жителей Дутинхем, в свою очередь, пригласили принять участие в марафоне для нудистов.

Радио Утрехта порадовало население этого древнего города тем, что в его каналах, якобы, пойман японский декоративный карп.

Столица ответила сообщением о новом методе борьбы с чрезмерным шумом: под мостами знаменитых амстердамских каналов установлена специальная система, измеряющая децибелы проплывающих лодок. Если шума много, специальные установки поливают их водой, чтобы полиция могла опознать и оштрафовать виновников.

По материалам РИА "Новости"