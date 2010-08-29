Все начнется с узурпации власти в территориальных избирательных комиссиях

Давайте внимательно вчитаемся в содержание новой редакции статьи 22 закона о местных выборах, которую предложили регионалы.

Вторая часть этой статьи определяет кто имеет право подавать кандидатуры в состав территориальных избирательных комиссий (ТИК). Это, во-первых, местные организации политической партии, депутатская фракция которой зарегистрирована в Аппарате Верховной Рады Украины текущего созыва, сегодня таких партий две – Партия регионов и Компартия. Во-вторых, местные организации политической партии, которая входит в избирательный блок, депутатская фракция которого зарегистрирована в Аппарате Верховной Рады Украины текущего созыва, сегодня это две партии Блока Литвина, три партии Блока Юлии Тимошенко и девять партий блока Наша Украина - Народная Самооборона. Всего шестнадцать партий, местные организации которых могут вносить не больше трех кандидатур в состав соответствующей ТИК - итого 48 претендентов на 15 должностей в ТИК. Кто определяет этих 15. Для областей, районов и городов (кроме Автономной Республики Крым) ЦИК в соответствующем решении определяет лиц, включаемых в состав ТИК из числа внесенных кандидатур. Другие внесенные кандидатуры считаются отклоненными, решение об их отклонения не принимается.

Не трудно спрогнозировать, представители каких политических партий будут включены в состав соответствующих ТИК стопроцентно, а какие также стопроцентно будут отклонены без принятия решения.

Кроме того десятая часть этой же статьи предусматривает, что подача кандидатур, не отвечающая требованиям, подлежит отклонению; предложенные в ней кандидатуры в состав избирательной комиссии не включаются; решение об отклонении подачи не принимается. Разве тяжело догадаться, представления каких партий будут отклонены без принятия решения?

Но есть еще очень интересная позиция. Форму подачи утверждает ЦИК не позже дня начала избирательного процесса, это 11 сентября 2010 года.

А когда вносится представление на членов ТИК в ЦИК? Четвертая часть определяет, что такие представления вносятся не позднее 49 дней до дня выборов, то есть до… 11 сентября 2010 года включительно. Кто успеет, получив 11 сентября форму подачи, подготовить ее и внести в тот же день 11 сентября. Очевидно, что это сможет сделать только Партия регионов, которая получит от своих членов ЦИК формы до их утверждения, а возможно уже и получила.

Риторический вопрос: как после узурпации власти в ТИК будут сформированы участковые избирательные комиссии?

Сергей Подгорный, народный депутат