Я тоже хочу взорвать супермаркет

Накануне Пасхи в Харькове произошла трагедия – в двух супермаркетах «Сільпо» и ЮСИ прогремели взрывы. Пострадало 19 человек. Это был беспрецедентный для Украины случай. Следствие установило, что эпицентры взрывов находились в камерах хранения.

Интересно, как повил себя в этом случае владельцы супермаркетов. Кто-то из них заявил, что причиной взрывов стали… низкие цены, намекнув таким образом на проделки конкурентов. Если кто не понял, объясню доходчивым языком: циничные барыги-толстосумы сказали, мол, нас взорвали, потому что мы хорошие.

Это на сколько же должны быть меньше цены в магазинах, чтобы конкуренты отважились на такой шаг? Сомневаюсь, что у них сыр, мясо, овощи втрое, вдвое или даже в полтора раза дешевле, чем у других, а иначе совершать теракты не имеет смысла. Допускаю также, что, может, действительно там простому человеку действительно затариваться несколько выгоднее, чем в других магазинах, но вряд ли эта выгода значительна. К тому же, если честно, я вот, например, даже не знаю, сколько что там стоит: на прилавках обычно столько различных ценников, что выискивать, какой из них чему там соответствует, нет сил.

Вскоре «ценовая» версия отпала сама собой: в Харькове были задержаны трое подозреваемых в организации взрывов. Оказалось, что взрывы теракты организованы с целью вымогательства. Подозреваемые рассылали владельцам супермаркетов письма с требованием предоставить выкуп в размере $50 тыс. Короче, взрывали их не потому, что те хорошие, а потому что богатые.

Я внимательно наблюдал за этой ситуацией и думал вот о чем: а мне тоже иногда хочется устроить взрывы в супермаркетах. Не буду называть, в каких именно, ведь, по большому счету, они мало отличаются один от другого. Я не буду говорить о том, что в них бывает тяжело найти тот или иной товар и том, что всегда необходимо проверить срок годности этого товара, да еще прихватить с собой чек на всякий летальный случай.

Более всего достают в наших супермаркетах очереди. Казалось бы, современная система позволяет обслуживать за минуту множество человек – в каждом таком магазине насчитывается, как минимум с десяток касс, но циничные барыги-толстосумы, использующие несчастье для пиара своих заведений, попросту экономят на продавщицах, сокращая их количество. Придите в любой супермаркет в любое время суток – всегда попадете в очередь. И это не зависит от количества покупателей: если их даже всего пять или шесть, то руководство все равно умудрится организовать человеческие пробки, оставив на кассе одну продавщицу.

Я не хотел писать это письмо, тем более что шансов увидеть его опубликованным на вашем сайте немного, но вчерашний поход в супермаркет просто вынудил сделать это. А случилось вот что. Я зашел в один магазин (имен называть не будем). Было без пятнадцати двенадцать, я набрал полную корзинку продуктов и двинулся к кассе, перед которой стояло с десяток человек. Надо сказать, очередь двигалась быстро, но перед самым моим носом нам объявили, что нужно подождать пятнадцать минут, дескать, кассовая система во всем супермаркете производит какую-то там перезагрузку. Я плюнул на все, оставил корзину с продуктами и пошел домой ни с чем, включил за компьютер и засел за это письмо. Делал все с одной целью – отвлечься от греховной мысли о взрыве супермаркета...

Конечно, владельцы магазина могут сказать, мол, чувак, если не хочешь стоять у нас, то иди к другим. Но в том-то и дело, что других магазинов поблизости нет, всю торговлю на безальтернативной основе монополизировал этот супермаркет (чуть дальше – другой, такой же, ничем не лучше). Можно также вспомнить очереди в советские времена. Но ведь Украина уже давно не Союз, тем более нам недавно присвоили какой-то там рыночный статус. Но на простом покупателе это никак не сказалось, он как страдал в очередях, так и страдает. Извините меня за слишком резкий тон, я никак не хотел обидеть тех, кто пострадал в Харькове, но просто очень уж допекло.

С уважением, Константин Подрак, старший пиар-менеджер.