Президент Украины передал соболезнования в связи со смертью Михаила Ульянова

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил соболезнование в связи со смертью выдающегося актера и режиссера Михаила Ульянова, который ушел из жизни 26 марта.

Об этом сообщает Официальное интернет-представительство главы государства.

«Смерть Михаила Ульянова – непоправимая утрата для миллионов почитателей его высокого таланта в Украине», – отметил В.ЮЩЕНКО в письме к родным и близким актера, коллектива Государственного академического театра имени Е.Вахтангова, художественным руководителем которого был М.Ульянов.

М.Ульянова знали и любили за душевную глубину сыгранных ролей, человечность, самоотверженное служение своему делу, трепетное отношение к родному театру, отметил В.ЮЩЕНКО. «Светлая память о Михаиле Ульянове навсегда останется в наших сердцах», – сказано в письме Президента Украины.