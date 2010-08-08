В столкновении "жигулей" с поездом погибли три человека

7 августа в 19.05 в с. Кожанка Фастовского района Киевской области на регулируемом железнодорожном переезде (Юго-Западная железная дорога) произошло столкновение пассажирского поезда № 78 сообщением Ковель-Москва с легковым автомобилем ВАЗ–2109.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 3 человека (пассажиры легкового автомобиля). Движение поездов задерживалось на 1 час 48 минут.

Причина ДТП – нарушение правил дорожного движения водителем легкового автомобиля.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Киевской области.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 115 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 10 человек и 141 – травмирован.