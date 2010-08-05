Китай хочет строить совместно с Украиной пожарные танки

Китай заинтересован в совместном с Украиной производстве пожарных танков «Импульс», сообщает proUA со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС в Черкасской области.

Согласно сообщению, в конце июля в Черкасской области побывала делегация, представляющая оборонную отрасль Китая.

Гостей интересовали научные и практические разработки в области пожаротушения.

Чтобы ознакомиться с указанными достижениями, в частности с импульсной установкой пожарного танка, китайская делегация посетила отряд государственной пожарной охраны, охраняющий крупного производителя минеральных удобрений - предприятие «Азот».

В ходе испытаний гостям было продемонстрированы возможности установки.

«Гости были поражены и захотели не только перенять черкасский опыт в области пожарной бронетехники, но и более подробно ознакомиться с научной составляющей этой разработки», - сказано в сообщении.

Они выразили заинтересованность во внедрении совместного проекта по производству этой техники.

По сообщению пресс-службы, танк «Импульс» предназначен для тушения сложных пожаров, в частности в труднодоступных местах нефтедобычи и на крупных химических предприятиях.

К преимуществам установки относится высокая скорость тушения пожаров, возможность тушения на большом расстоянии, сравнительно низкая себестоимость.

Когда запасы порошка в танке заканчиваются, установку можно заряжать любым сыпучим веществом, песком или землей.

На сегодня в Украине таких танков несколько, один из них - в Черкассах.

Первый образец пожарного танка был создан в середине 1980 годов в Киевском конструкторско-технологическом центре. Первый образец 40-ствольной установки «Импульс», стреляющей огнетушащим порошком на расстояние 100 метров, появился в 1990 году. В его разработке также принимали участие украинские специалисты.