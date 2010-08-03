На автодороге Харьков-Ялта погибли двое граждан России
19:43, 03 августа 2010Разное
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Среди погибших – 12-летний ребенок
Вчера в 15.10 в Запорожской области на автодороге Харьков-Ялта в результате столкновения автомобилей "Lexus RX-350" и "Toyota Auris" погибли два человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного департамента ГАИ МВД Украины, два пассажира автомобиля "Toyota Auris", граждане России, от полученных травм погибли на месте происшествия. Оба водителя и трое пассажиров автомобиля "Lexus" были доставлены в больницу.
Среди погибших – 12-летний ребенок.
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