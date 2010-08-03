На автодороге Харьков-Ялта погибли двое граждан России

Вчера в 15.10 в Запорожской области на автодороге Харьков-Ялта в результате столкновения автомобилей "Lexus RX-350" и "Toyota Auris" погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного департамента ГАИ МВД Украины, два пассажира автомобиля "Toyota Auris", граждане России, от полученных травм погибли на месте происшествия. Оба водителя и трое пассажиров автомобиля "Lexus" были доставлены в больницу.

Среди погибших – 12-летний ребенок.