В Харьковской области в ДТП погибли два водителя

В поселке Манченки Харьковской области в результате столкновения двух автомобилей на автодороге Киев - Харьков – Должанский погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью ГУМВД Украины в Харьковской области, 1 августа в 22.30 произошло столкновение автомобилей «ГАЗ-31029» и «Форд». Оба водителя погибли на месте происшествия, а 49-летняя пассажирка «ГАЗ-31029» была госпитализирована.