При столкновении катера с катамараном пострадали двое детей
01:24, 03 августа 2010Разное
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Сообщает ГУ МЧС Крыма
В Судаке при столкновении в море катера с катамараном пострадали два ребенка.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, в катере во время отхода от причала заклинило дроссельную заслонку акселератора, вследствие чего произошло столкновение с катамараном, в котором находились дети.
В результате происшествия пострадали два ребенка, 3 и 4 лет, оба - жители Судака. Один из них был доставлен в Судакскую городскую больницу с предварительным диагнозом "рубленная рана задней поверхности шеи, рваная рана внешней верхней части правого предплечья, состояние средней степени тяжести". Другой ребенок получил многочисленные ссадины спины, но в госпитализации не нуждается.
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