Запорожский взрыв: кого назначат виновниками – реальных преступников или как всегда?

Над поисками ответа на эти вопросы, сегодня, безусловно, ломает голову не один высокопоставленный чин в погонах. Да и не удивительно: на контроль взрыв в Свято-Покровском храме Запорожья взяли не только руководители МВД, СБУ и ГПУ, но и сам глава державы.

Через день после взрыва, унесшего жизнь монахини и отправившего на больничную койку еще 8 прихожан и служителей запорожской церкви, Виктор Янукович собрал в Крыму руководителей силовых ведомств. И заявил, что это преступление должно быть раскрыто «немедленно». При этом он явно пользовался опытом Путина, несколько раз с нажимом употребив слово «бандиты», с которыми он призвал бороться.

Генеральному прокурору Александру Медведько удалось «растянуть» президентское «немедленно» до недели. Что, впрочем, вряд ли стоит считать существенным достижением, учитывая количество потенциально возможных версий случившегося.

Ведь найти в Интернете рецепт создания взрывчатки сегодня может любой школьник и псих. А так же «не псих», хорошо знающий коммерческую стоимость земель занимаемых храмом, или методику заработка на проведении восстановительных работ.

Кстати, 30 июля запорожский губернатор Борис Петров уже заявил о том, что по его поручению «создана специальная рабочая группа, специалисты которой проведут анализ и дадут предварительное заключение о возможности восстановления Свято-Покровского храма». И указал на то, что в случае, если храм не подлежит восстановлению, будут изыскиваться «варианты, каким образом организовать службу в другом месте». Ближайшее другое место (всего в одной остановке от взорванного храма) – улица Анголенко, где на протяжении последних лет с большой помпой и привлечением местной элиты строился собор. Между прочим – тоже Свято-Покровский.

Вряд ли добавляет ясности ситуации и тот факт, что взрыв во время богослужения прогремел именно в день празднования крещения Киевской Руси и визита в Украину московского патриарха Кирилла.

Список версий можно продолжать и продолжать. От бизнес-разборок внутри самой церкви, до элементарной бытовухи… В любом случае правоохранителям абсолютно понятно, что в случае, если ответ на вопрос – «что бандиты хотели сказать этим взрывом» (Янукович) и сами «бандиты» не будут найдены в жестко определенный срок, то полетят головы... Особенно, если учесть, что двое из трех «первых лиц» запорожских силовых структур пришли на нынешние посты отнюдь не с генеральских должностей. И достаточно давно для того, чтобы успеть осознать все преимущества руководства милицией или прокуратурой небедного запорожского региона. В то же время не достаточно давно, чтобы «заработать на безбедную старость» столько, сколько хочется и быть готовым от своего кресла безболезненно отказаться.

И такая ситуация не только у запорожских «силовиков» Из чего следует вполне логичный вывод о том, что крымское пророчество Медведько – «поставленную президентом задачу мы обязательно выполним» – однозначно исполнится: не смотря ни на что «бандиты» будут найдены.

Вот только радость от осознания данного факта меркнет при воспоминаниях о том, как браво несколько лет назад запорожские милиционеры раскрывали, так же находившиеся на всевозможных «контролях», убийства в Пологах. И получали за это высокие награды. А потом – после задержания настоящего «пологовского маньяка» адвокаты годами вытаскивали из-за решетки невиновных.

Тем не менее, очень хочется верить, что в это раз виновный не будет найден по принципу: ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать, а число пострадавших от взрыва в запорожском храме не пополнится за счет невинно осужденных граждан и переступивших через закон (и через себя) правоохранителей.

Елена Павлова, Запорожье