На трассе Харьков-Ялта КамАЗ выехал на встречную: 5 раненых

В Харьковской области в результате столкновения грузовика с легковой автомашиной травмированы пять человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, 25 июля в 06.00 на 32-м км автодороги Харьков-Ялта в г. Мерефа Харьковского района водитель автомобиля “КамАЗ-5320”, двигаясь в направлении Днепропетровска, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Daewoo-Sens.

В результате ДТП водитель и четверо пассажиров автомобиля Daewoo получили телесные повреждения различной степени тяжести.