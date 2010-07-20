Футболистов сборной Франции обвиняют в сексе с несовершеннолетней

Футболистам сборной Франции после провала на чемпионате мира, теперь грозит еще и уголовное преследование, сообщает Associated Press.

Карим Бензема из мадридского "Реала" и Франк Рибери из мюнхенской "Баварии" были допрошены полицией. Поводом стало заявление Захии Дехар, которая утверждает, что футболисты имели с ней секс, когда она была несовершеннолетней. З.Дехар говорит, что игроки знали, сколько ей лет, но "их это совершенно не волновало.

За секс футболисты заплатили деньги.

Во Франции проституция легализована при условии, что девушкам больше 18 лет. В противном случае виновным клиентам грозит тюремное наказание сроком на 3 года и штраф в 80 тысяч евро.

Адвокат футболистов утверждает, что футболисты не знали о том, что проститутка была несовершеннолетней и всячески отрицает их вину.