ДТП на Волыни: погибли три человека

На Волыни в результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли и один - травмирован.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, вчера около 21.00 на 19-м километре автодороги Луцк-Дубно у автомобиля “АЗЛК-2141” во время движения разорвалась шина заднего колеса. В результате водитель легковой машины не справился с управлением, выехал на обочину, где совершил наезд на дерево.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля от полученных травм погибли на месте происшествия, еще один пассажир получил телесные повреждения.