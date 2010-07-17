На улицах Хмельницкого массово появились билборды с цитатами из Библии: “Кто верует в меня - жизнь вечную тот имеет”, “Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия”.

Как передает корреспондент УНИАН, разместила подобную рекламу одна из христианских организаций областного центра.

“Сейчас очень много грязи на телевидении и билбордах. И именно исконные христианские истины могут выступить альтернативой всему, что мы видим вокруг”, - прокомментировала представитель городской организации евангельских христиан-баптистов «Дом Евангелия» Валентина КРИЦКАЯ.

Справка УНИАН. Месячная стоимость рекламы на билборде в Хмельницком колеблется от 400 до 600 грн.