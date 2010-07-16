СБУ нашла в Киевской области тайник со снарядами, минами и гранатами

На околице города Белая Церковь Киевской области работники СБУ обнаружили тайник с боевыми артиллерийскими припасами времен Второй мировой войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-cекторе УСБУ в г. Киеве, 29 единиц боеприпасов - пушечные снаряды, минометные мины и гранаты, которые содержали около 30 килограммов тротила, были спрятаны в лесополосе на обочине одесской трассы.

В ходе осмотра места находки работники правоохранительных органов обнаружили следы проведения раскопок так называемыми «черными археологами». Как отметили в УСБУ, оружие времен Второй мировой войны, которое добывают злоумышленники во время незаконных раскопок на местах боев, может попасть в руки преступников и в последующем быть использовано для совершения противоправных действий.

Какие планы разрабатывали владельцы изъятого арсенала - будут выяснять следователи.

Опасные находки обезвредили саперы Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Служба безопасности Украины предупреждает о недопустимости хранения боеприпасов и напоминает, что действующим законодательством за такое правонарушение установлена уголовная ответственность по ст.ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), 264 (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса Украины, которыми предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.