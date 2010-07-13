Киевский журналист преодолел 118 тыс. км ради «украинцев за Уралом»

Киевский журналист Николай ХРИЕНКО преодолел 118 тысяч километров, чтобы воссоздать историю переселения украинцев в разные времена с этнических территорий за Урал.

Таким образом, в июне Н.ХРИЕНКО завершил свой журналистский проект «Украинцы за Уралом», начатый в июле 2004 года.

Н.ХРИЕНКО рассказал УНИАН, что 30 июня нынешнего года он вернулся из Российской Федерации, где завершил последний долгосрочный исследовательский маршрут. Маршрут пролегал по территории между Полярным кругом и береговой линией Северного Ледовитого океана от мыса Дежнева и поселка Уэлен (Чукотка) до города Мурманска, что на Кольском полуострове.

По словам Н.ХРИЕНКО, “авторский журналистский проект “Украинцы за Уралом” является упорной попыткой создать масштабную картину истории переселения украинцев в разные времена с этнических территориях за Урал и, самое главное, рассказать о нынешней жизни наших земляков на территории России”.

Во время первого этапа проекта “Украинцы за Уралом”, который длился с 7 июля 2004 года по 11 февраля 2005 года, Н.ХРИЕНКО преодолел от Киева через Урал, Алтай, Хакасию, Якутию, Колыму и Чукотку до поселка Уэлен и мыса Дежнева 27 тысяч километров. А вместе с дорогой обратно в Украину весь пройденный путь равняется длине экватора Земли – 40 тысяч километров.

Во время второго этапа, который длился с 16 июня 2007 года по 19 октября 2007 года, журналист собрал чрезвычайно интересный материал о жизни наших земляков на Камчатке, Сахалине, Командорских и Курильских островах. Общая протяжность выполненного маршрута до конечного пункта острова Кунашир и обратно в Киев – 33 тысячи километров.

Маршрут третьего, завершающего, этапа состоял из двух частей. Первая пролегала от поселка Уэлен до города Билибино (Чукотка), и ее преодоление длилось с 26 апреля по 8 июля 2009 года. А вторая часть завершающего маршрута проходила от Билибино до Мурманска с 26 марта по 30 июня 2010 года. Общая протяжность этого этапа – 45 тысяч километров.

Н.ХРИЕНКО рассказал, что, кроме публикаций в прессе материалов с авторскими фотоснимками о жизни наших земляков за Уралом и за Северным полярным кругом, он планирует при поддержке спонсоров и государственных структур выпустить книгу, фотоальбом и продемонстрировать авторскую фотовыставку под названием «Украинцы за Уралом. XXI век».