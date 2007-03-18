Автокатастрофа в Ростовской области: есть погибшие и раненые

18:35, 18 марта 2007
Разное
547 0

На месте работают спасатели

В результате катастрофы пассажирского автобуса, произошедшей в Ростовской области, погибли трое, ранения получили 26 человек.

Как передает РИА «Новости», пассажирский автобус, выполнявший рейс Волгодонск-Ростов, перевернулся в районе поселка Лагуткино. В нем находились 45 человек: 43 пассажира и двое водителей.

По словам водителя автобуса, его подрезала легковая машина, и он попытался увернуться, начал тормозить, зацепил обочину и перевернулся.

На месте работают спасатели.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter