Автокатастрофа в Ростовской области: есть погибшие и раненые

В результате катастрофы пассажирского автобуса, произошедшей в Ростовской области, погибли трое, ранения получили 26 человек.

Как передает РИА «Новости», пассажирский автобус, выполнявший рейс Волгодонск-Ростов, перевернулся в районе поселка Лагуткино. В нем находились 45 человек: 43 пассажира и двое водителей.

По словам водителя автобуса, его подрезала легковая машина, и он попытался увернуться, начал тормозить, зацепил обочину и перевернулся.

На месте работают спасатели.