Автокатастрофа в Ростовской области: есть погибшие и раненые
18:35, 18 марта 2007Разное
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На месте работают спасатели
В результате катастрофы пассажирского автобуса, произошедшей в Ростовской области, погибли трое, ранения получили 26 человек.
Как передает РИА «Новости», пассажирский автобус, выполнявший рейс Волгодонск-Ростов, перевернулся в районе поселка Лагуткино. В нем находились 45 человек: 43 пассажира и двое водителей.
По словам водителя автобуса, его подрезала легковая машина, и он попытался увернуться, начал тормозить, зацепил обочину и перевернулся.
На месте работают спасатели.
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