Житель Севастополя погиб в драке на пивных кружках

Житель Севастополя погиб от удара пивной кружкой по голове. Как сообщает Газета.ру со ссылкой на данные пресс-службы Управления МВД в Севастополе, 50-летний безработный выпивал пиво в баре, там же отдыхал ранее судимый 29-летний житель Луганска.

Безработному не понравилось, как на него посмотрел приезжий, сидевший за соседним столиком. Он схватил со стола пустой бокал, подошел и ударил того дважды по голове. В ответ получил такой же удар кружкой. Затем мужчины помирились и разошлись, а по пути домой безработный умер от отека головного мозга.

Второй участник потасовки задержан, по факту возбуждено уголовное дело.