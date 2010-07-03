ДТП во Львовской области: два человека погибли и шестеро травмированы

Вчера в 20.00 на 536-м км автодороги Киев-Чоп вблизи с. Подборцы Пустомитовского района Львовской области вследствие ДТП двое людей погибли и еще шестеро травмированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, водитель автомобиля “ЗАЗ-TF69YP” во время выполнения маневра обгона выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем “Mitsubishi Grandis”. После этого неуправляемый “ЗАЗ” отбросило на попутную полосу, где он столкнулся с автомобилем “ВАЗ-2101”.

Водитель и пассажир автомобиля “ЗАЗ” от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще один пассажир автомобиля “ЗАЗ”, водитель и четверо пассажиров автомобиля “Mitsubishi” получили телесные повреждения.