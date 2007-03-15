Как провокатор пытался заткнуть рот американскому генералу

Реплика

Вчера стала свидетелем дебоша, устроенного витренковцами в УНИАН. Меня удивляет, почему столь солидная контора так снисходительно относится к оборотням с журналистскими удостоверениями? Их ведь давно знает журналистская тусовка в лицо…

Я знала, что в УНИАН готовится пресс-конференция генерала из США, который приехал объяснить нашей власти и общественности позицию американцев относительно размещения объектов противоракетной обороны в Польше и Чехии, поскольку эти страны являются соседями Украины.

Уже когда подошла к агентству, то поняла, что без провокаций не обойдется. У входа стояли старые знакомые – истеричные старухи с переносными лозунгами – и поносили на чем свет стоит американцев за их тяжелую жизнь. Между дамами “тяжелого поведения” курсировал “режиссер”, подсказывая им, что кричать, как держать плакат, и раздавал гонорары. Одной особе достался лозунг, в котором речь шла о негативном влиянии ПРО (противоракетной обороны) на содружество трех братских народов. Я спросила у дамы, что значит – ПРО. Она, естественно, понятия не имела и только грязно ругалась. Еще двое молодчиков размахивали огромной надписью “НАТО OFF!”. Говорю, прекрасное название для водки – “Натофф”. Мужики оживились, когда речь зашла о водке, оценили мой юмор. Еще одного деда, держащего подобный лозунг, я спросила, знает ли он, как расшифровываются эти загадочные аббревиатуры, против которых они выступают. “Не знаю”, – коротко сказал он. Вдруг подбежал “режиссер” и покрыл меня отборным матом.

В конференц-зале на пресс-конференции я увидела несколько неуравновешенных лиц и поняла, что генералу будет нелегко. Только началась пресс-конференция, как лысый молодчик, который часто появляется на подобных мероприятиях, представляясь корреспондентом (фамилия его – то ли Плешивый, или Плошавин), начал расталкивать локтями журналистов, что-то вытаскивая из-за пазухи. Развернул какой-то плакат и заорал: “Янки гоу хоум!” Его тут же поддержали две тётки с блеском в глазах, явно “нежурналистской” внешности. Корреспондент канала “1+1” (кажется, Сергей Швец) попросил его не мешать работать. Собственно, все начали возмущаться поведением провокатора. Тот ругался и толкал прессу локтями.

Мне не понравилось, что охрана агентства пыталось уговорить хулигана покинуть помещение. Разве не понятно, что он отрабатывает деньги, и никакие уговоры здесь не пройдут? В конце концов, охранники с помощью журналистов деликатно вытащили провокатора за дверь.

Позже я узнала, что наглец накатал в милицию жалобу на то, что его силой выдворили из зала.

Мне кажется, что от подобных субъектов нужно установить жесткий заслонов на всех мероприятиях при участии прессы и меньше деликатничать с ними. Думаю, УНИАН сделает вывод и не будет пропускать на пресс-конференции провокаторов, которых все знают в лицо.

Галина К., журналистка