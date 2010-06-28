Меркель извинилась за незасчитанный гол

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила сожаление британскому премьер-министру Дэвиду Кэмерону по поводу незасчитанного гола, забитого англичанами в ворота немецкой сборной в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. "Я сожалею, что так получилось", - сказала канцлер ФРГ, передает Associated Press.

Не засчитанный арбитром гол, забитый англичанами, стал наиболее драматичным эпизодом матча. При счете 2:1 в пользу немецкой сборной после удара Фрэнка Лэмпарда мяч от перекладины опустился за линию ворот, но тут же вылетел в поле. Арбитр не засчитал этот гол, который в тот момент мог сравнять счет в матче.

А.Меркель и Д.Кэмерон вместе временно покинули саммит G20 в Торонто, чтобы посмотреть второй тайм матча.