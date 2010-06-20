Праздник гигантского салата продолжится помидорной войной

Инициативная группа местных жителей приготовила в субботу на критском курорте Иерапетра салат весом более 12 тонн для Книги рекордов Гиннесса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Афинское агентство новостей.

На традиционный салат, который всему миру известен под названием греческий, а в Греции называется деревенским, пошло 6,5 тонны помидоров, 3 тонны огурцов, 800 килограммов овечьего сыра фета и 0,5 тонны оливкового масла. Специальная деревянная салатница растянулась в длину более чем на 25 метров. Если комиссия Книги рекордов Гиннесса примет результат, критянам удастся побить предыдущее достижение израильтян, нарезавших салата "всего" на 10,2 тонны.

Несмотря на огромные размеры блюда, авторы рекорда не поступились качеством. Для изготовления салата были привлечены лучшие местные хозяйки, все продукты были отобраны по принципу максимальной свежести и вкуса. Нежирный овечий сыр и оливковое масло считаются врагами холестерина, основными составляющими средиземноморской диеты и секретом рекордного для Европы долголетия критян.

Приготовив гигантский салат, местные производители хотят заявить о себе как об экспортерах в области высококачественной сельскохозяйственной продукции.

В воскресенье праздник продолжится помидорной войной, которую на Крите называют "кузулада". Две враждующих команды будут бросать друг в друга десятки килограммов помидоров.