Автобус, перевозивший группу детей, не уступил дорогу Мицубиси

В Севастополе автобус, перевозивший группу детей, столкнулся с легковым автомобилем.

Как сообщила Севастопольская региональная государственная ТРК, по предварительным данным, авария произошла по вине водителя автобуса, не уступившего дорогу легковому автомобилю «Мицубиси». Практически сразу на место ДТП прибыли несколько машин «скорой» и представители ГАИ. Пострадавшие дети и водитель «легковушки» были госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Представитель скорой помощи сообщил ТРК, что «пострадали с мелкими ушибами, сотрясение головного мозга, мелкие травмы. Тяжелых травм, слава Богу, нет».

Представитель компании перевозчика в интервью ТРК утверждает, что транспортное средство находилось в исправном техническом состоянии, а водитель с утра прошел медицинское освидетельствование, и без каких-либо замечаний выехал на маршрут.