Эксперты: Янукович стал первой жертвой мистификации

Научная общественность считает необоснованной версию основания Софии Киевской в 1011 году, в результате чего в Украине ошибочно определен год празднования 1000-летнего юбилея Софийского собора.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили кандидат исторических наук Тимур БОБРОВСКИЙ, доктор исторических наук, член-корреспондент НАН Украины Алексей ТОЛОЧКО (Институт истории НАН Украины), главный художник-реставратор корпорации "Укрреставрация" Инна ДОРОФИЕНКО, доктор исторических наук Глеб ИВАКИН (Институт археологии НАН Украины), кандидат искусствоведения Назар КОЗАК (Львовский национальный университет имени И.Франко).

"Методика определения 1011 года как года основания Софийского собора находится за чертой научной логики и любых академических критериев доказательности. Главный принцип поставлен с ног на голову. Конечно, исследователь идет от фактов к выводу, а не наоборот. Здесь именно так: сначала есть идея фикс: Софию – город Ярослава – построил Владимир и уже под это подгоняются все факты", - сказал Г.ИВАКИН.

Т.БОБРОВСКИЙ добавил, что новая версия даты основания собора, которую предлагает руководство заповедника «София Киевская», сформированная на фальсификации исторических источников и свидетельств. "Сотрудники заповедника читают графити на стенах собора не профессионально, без учета норм древнерусского правописания, а в отдельных случаях, даже на другом языке, чем в оригинале. Специалистами подвергаются сомнению все без исключения более ранние даты, которые якобы были открыты в соборе в последнее время", – добавил он.

"1011 год – не просто недостоверная дата, она представляет собой один из курьезов. Нам предлагают праздновать юбилей на основании недоразумения и ошибок. Не слишком легко ли нас обманывают? Первой жертвой этой мистификации, очевидно, стал Президент Украины, который 11 июня издал указ о праздновании юбилея... Но с ним это - не первый случай. Ему и перстень Мономаха вручали перед инаугурацией такой же поддельный, как и юбилей Софии", - считает А.ТОЛОЧКО.

Научные работники добавили, что архитектурные особенности собора и его фресковой живописи позволяют датировать основание памятника исключительно между 1017 и 1037 годами, а его завершение – в пределах 1030-40-х годов.

В свою очередь, Н.КОЗАК положительно оценил дискуссию о дате основания собора, поскольку только в ее результате при условии наличия исторических доказательств можно установить истину. "Если храм могли начать строить в ноябре – это означает открытие в климатологии, потому что получается так, что в Киеве в XI веке можно было строить храмы зимой", - считает он.

По мнению научных работников, некомпетентность руководства заповедника в вопросах сохранения и изучения собора может привести к распространению негативного имиджа украинской науки и государства в целом.

"Полным ходом идет неконтролируемая реконструкция настенной живописи собора, которая может повлечь утрату аутентичного состояния памятника. Любая реконструкция должна быть утверждена и согласована как с государством, с органами охраны памятников, так и с научными работниками всех направлений", - сказала И.ДОРОФИЕНКО.

При этом ученые отметили, что готовы признать 1011 год датой основания Софийского собора в случае получения беспрекословных доказательств и приведения исторических фактов.

«Даже Кабинет Министров направил своё письмо с предложением перенести празднование юбилея Софийского собора, связав его с 1017 годом, когда в Новгородской летописи было впервые упомянуто о Софии», - сказал Г.ИВАКИН.

В то же время, администрация Национального заповедника "София Киевская" за день до проведения пресс-конференции направила агентству УНИАН письмо, в котором написала, что информация о проблемах новой интерпретации основания Софийского собора "не соответствует действительности и пребывает в противоречии с указом Президента от 11 июня №682/2010". При этом под текстом письма нет никакой подписи или печати. В письме администрация Национального заповедника "София Киевская" также предупредила, что обвинения, которые будут сделаны в ее адрес на пресс-конференции, "являются распространением недостоверной информации, которая не имеет юридических доказательств". "Лица, которые распространяют такую информацию будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины", - говорится в письме в адрес УНИАН.

Как сообщал УНИАН, Президент В.ЯНУКОВИЧ 11 июня подписал Указ №682/2010 “О праздновании 1000-летия основания Софийского собора”.

Указ подписан, «учитывая весомую роль Софийского собора в развитии и становлении Киева как духовного, культурного и политического центра Украинского государства и принимая во внимание резолюцию 35-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО о праздновании в 2011 году 1000-летия основания этого выдающегося памятника”.

Этим указом Кабинету Министров Украины поручено создать в месячный срок организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 1000-летию основания Софийского собора и утвердить его персональный состав.