Полиция разогнала футбольных фанатов чилийской сборной

Полиция прибегла к использованию слезоточивого газа и водяных пушек, чтобы усмирить футбольных болельщиков в центре чилийской столицы. Кроме того, по данным полиции, был задержан 81 участник беспорядков, возникших на улицах Сантьяго после первой за 48 лет победы национальной сборной Чили на чемпионатах мира по футболу, передает Reuters.

Накануне сборная Чили в своем стартовом матче на чемпионате мира в ЮАР обыграла команду Гондураса со счетом 1:0.

В последний раз чилийская сборная выигрывала матч мирового чемпионата в 1962 году – тогда команда Чили на домашнем поле в Сантьяго одержала победу в игре за третье место над Югославией (1:0).