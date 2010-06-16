В Днепропетровске автомобиль врезался в пассажирский автобус

В г. Днепропетровск, на нерегулируемом перекрестке ул. Гаванской и ул. Малиновского, водитель автомобиля “Рено АЕ 480” с полуприцепом “Когель”, во время выезда со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом “БАЗ-А079.14”. В автобусе находились семеро пассажиров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель и две пассажирки автобуса получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в больницу.