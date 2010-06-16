ДТП без погибших надо оформлять быстрее

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно дорожно-транспортных происшествий и выплат страхового возмещения.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 322 из 416 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается упростить оформление материалов дорожно-транспортных происшествий, в которых отсутствуют травмированные или погибшие лица, а повреждены лишь транспортные средства, и усовершенствовать порядок выплаты страхового возмещения.

В частности, проектом предлагается внести изменения в Закон "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" в части передачи страховщикам полномочий оформления материалов ДТП, в которых пострадали застрахованные транспортные средства и отсутствуют травмированные или погибшие лица.

Кроме того, в Кодекс Украины об административных правонарушениях предлагается внести ряд уточняющих поправок в статьи 124, 225, 260, 308, 321, 322.